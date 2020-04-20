В районе Башакшехир в Стамбуле в понедельник открылась первая очередь одной из крупнейших больниц Турции.

О возможностях новой больницы на 2682 койко-мест в режиме видеоконференции проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа.

Глава Минздрава отметил, что благодаря больницам общегородского типа, расположенным в обеих частях Стамбула, турецкий мегаполис войдет в число городов с самой развитой инфраструктурой системы здравоохранения в мире.

«После введения в эксплуатацию всех этапов Общегородской больницы в районе Башакшехир, это медучреждение станет самым большим в Европе по числу коек интенсивной терапии», — сказал Фахреттин Коджа.

По его словам, общегородские больницы в районах Башакшехир и Санджактепе превратятся в два крупных центра здравоохранения европейской и азиатской частей Стамбула.

«Общегородская больница в районе Башакшехир при необходимости может быть полностью перепрофилирована под нужды интенсивной терапии», — сказал министр.

Глава Минздрава Турции отметил также, что первые механические аппараты искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ) отечественного производства уже начали применятся по назначению.

Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк в свою очередь сообщил, что в Турции до конца мая будет произведено 5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции воздуха.

Президент Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии, заявил, что в период, когда в условиях пандемии международные структуры теряют свою значимость, Турция демонстрирует миру силу и самодостаточность.

Президент Эрдоган напомнил, что в момент прихода к власти Партии справедливости и развития, система скорой медицинской помощи была неразвита. «Сегодня мы обладаем самой современной системой неотложной медицинской помощи. Число машин скорой помощи в стране превышает 5400. Кроме того, под медицинские цели выделено 19 вертолетов», — сказал президент.

Президент отметил также, что одна из веток стамбульского метро будет протянута до общегородской больницы Башакшехир. Транспортных проблем в сообщении с больницей не будет, пообещал глава государства.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что миропорядок в период после пандемии ожидают серьезные изменения. «Необходимо приложить максимум усилий для того, что Турция заняла достойное место в новой системе мировых отношений», — сказал президент Эрдоган.

«Шаги Турции в сфере здравоохранения стали примером для всего мира», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер отметил, что благодаря взаимодействию государственного и частного секторов Турции реализованы проекты 10 новых больниц.

«До конца текущего года будет введена в эксплуатацию большая часть из восьми строящихся общегородских больниц. Оставшиеся откроются в 2021 году», — сказал Эрдоган.

Minval.az