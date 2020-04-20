Утечка видеокадров с репетиции обращения премьер-министра Армении к народу – это позор. Об этом заявил руководитель партии «Светлая Армения» и глава ее парламентской фракции Эдмон Марукян.

У правительства, по словам бывшего соратника армянского премьера , нет возможности обеспечить конфиденциальность информации о гражданах, которая для них весьма чувствительна.

«Наша партия говорила о том, что у властей нет возможностей для грамотной реализации закона о выявлении местоположения граждан по телефону. Даже если мы поверим в то, что власти не собираются использовать данную информацию во вред, эта информация, по сути, может улизнуть из их рук и попасть к недоброжелателям. И этот случай доказывает данное обстоятельство», — передают его слова армянские СМИ.

По мнению депутата, все это доказывает, что у премьер-министра нет профессиональной и грамотной команды, о чем постоянно твердит оппозиция.

18 апреля в социальных сетях появились ролики, смонтированные из кадров технической репетиции послания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе своего обращения он говорил о социально-экономических последствиях пандемии коронавируса. На кадрах репетиции Пашинян пьет из бутылки и кашляет, не прикрываясь при этом платком или маской.

Minval.az