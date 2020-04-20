Китайские медики успешно провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах, заставив их тела вырабатывать антитела. Они смогут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2, сообщается в опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv статье.

«Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19», – заявили исследователи.

Ученые китайской фармацевтической компании Sinovac и их коллеги из Китайской академии наук создали и проверили вакцину, основанную на инактивированных вирусных частицах. Для этого были собраны образцы жидкости из легких пациентов, заболевших коронавирусом в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Самый стабильный из них выбрали в качестве «шаблона» для создания вакцины, чье действие потом проверили на мышах, крысах и обезьянах.

Выяснилось, что животные хорошо перенесли вакцинацию, начав вырабатывать большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций. После этого испытания прошли на макаках-резусах.

Ученые подчеркивают, что сначала они добились того, чтобы у животных появилась иммунная реакция, а затем попытались заразить их коронавирусом.Оказалось, что троекратное введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, а ее удвоенное количество полностью защищало макак от инфекции.

При этом из-за вакцинации у обезьян после повторного контакта с вирусом не проявился чрезмерно активный иммунный ответ, как и другие негативные последствия.

Minval.az