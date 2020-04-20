О том, почему Молдове следует перенять опыт Азербайджана в борьбе с пандемией нового коронавирусного заболевания (COVID-2019) рассуждает на страницах портала «Трибуна» политолог и публицист Игорь Волницки. Minval.az ниже представляет вниманию читателей статью автора:

Пандемию коронавируса (COVİD-19) и его последствия можно расценивать как вызов всем странам мира. В зависимости от национальных интересов, экономических возможностей, а также ряда объективных и субъективных факторов каждая страна определяет свою стратегию противостояния этой угрозе.

В данном контексте заслуживает изучения опыт дружественного Азербайджана. Не секрет, что эта региональная держава Южного Кавказа интегрируется в мировое сообщество синхронно с волей президента Ильхама Алиева. Эффективные реформы, проводимые в стране под его руководством, в первую очередь нацелены на качественный рост благосостояния народа, наращивание экономики и усиление социальной сферы, развитие гражданского сектора.

Решительные и действенные меры главы государства, направленные против распространения пандемии, показали свою результативность. Специалисты ВОЗ, глубоко изучившие ситуацию в период нахождения в Азербайджане в период 9 – 13 марта, высоко оценили результативность предпринятых шагов.

Ильхам Алиев, выступая на чрезвычайном Саммите Тюркского совета, проведенного в онлайн формате, особо подчеркнул:

«В письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной Организации Здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка проделанной в Азербайджане работе. Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии».

В первую очередь, уже 24 января, по распоряжению главы государства был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Начиная с 3 марта, был приостановлен учебный процесс во всех школах, техникумах и вузах страны, отменены и перенесены все массовые мероприятия вплоть до свадеб. Поэтапно срок карантина был продлен с 29 марта до 20 апреля и были ужесточены меры по охране безопасности населения: прекращена деятельность торговых, развлекательных, спортивных центров, закрыты рестораны, парки и общественные места отдыха. Полностью приостановлена деятельность междугороднего транспорта и Бакинского метрополитена. Для граждан страны введен специальный карантинный режим, лицам старше 65 лет запрещен выход из дома.

За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным жителям Азербайджана разрешается покидать места проживания только в случаях особой необходимости не более одного раза в день и 2-х часов, исключительно при условии получения СМС- разрешения. А 18 апреля в целях более эффективной охраны жизни и здоровья людей, а также резкого уменьшения скорости распространения вируса было сочтено

целесообразным продление особого карантинного режима до 4 мая.

Президентская забота о каждом жителе Азербайджана проявляется не только в ограничивающих мерах безопасности населения, но и в экстренных действиях по обеспечению населения дефицитными защитными средствами. По указу главы государства и под личным контролем первой леди, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в сжатые сроки была организована работа предприятия по пошиву медицинских масок, ежедневное производство которых с 120 тыс. единиц вскоре было увеличено до 250 тыс штук. Также в стране отлажено местное производство медицинского спирта и другой дезинфицирующей продукции.

В условиях пандемии знаковым событием стал ввод в действие больницы, открытие которой ранее планировалось на начало осени. Одна из крупнейших больниц в стране рассчитана на 575 коек и оборудована новейшей медицинской техникой. Открывший больницу президент Азербайджана заметил, что эта больница построена по его инициативе и когда принималось данное решение, некоторые считали, что в этом нет необходимости, поскольку в последние годы в стране построено много больниц. «Однако, – сказал И.Алиев, – жизнь показала, что это было очень правильное и своевременное решение, так как здесь будут проходить лечение только больные, зараженные коронавирусом».

Глава государства также принял экстренные меры по материальному обеспечению людей. По указу президента Азербайджана Министерство труда и социальной защиты населения с девятого апреля начало перечислять единовременные выплаты безработным и неформально занятым лицам, потерявшим работу из-за особого карантинного режима. 200 000 человек уже перечислены единовременные выплаты. Для улучшения материального положения врачей, обслуживающих больных, и достойной оценки их труда решен вопрос повышения их заработной платы. Они будут получать заработную плату в 3-5-кратном размере, уже даны указания и, выделены средства.

В обращениях к народу и к членам правительства азербайджанский лидер справедливо подчеркивает, что если бы в свое время не были предприняты необходимые шаги, не была проведена очень серьезная координация, то сегодня страна могла бы столкнуться с еще большими проблемами. «Хотя коронавирус и оказал определенное влияние на наши планы, он не может заставить нас свернуть с основного пути», – уверенно заявляет Ильхам Алиев. И народ верит ему, потому что трудные дни самоизоляции каждый гражданин Азербайджана почувствовал заботу президента. Граждане Азербайджана убеждены, что национальная солидарность, ответственность и единство позволят им победить короновирус. Сегодня девизом каждого азербайджанца является полюбившийся всем президентский лозунг: «ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЫ!»

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