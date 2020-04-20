Азербайджан – самая большая и экономически самодостаточная республика Южного Кавказа тоже стоит перед проблемой выживания в условиях коронавируса, тем не менее, масштабы ее помощи населению и бизнесу впечатляют. Об этом пишет российское издание «Росбалт».

Издание отмечает, что государство для сохранения рабочих мест выделило предпринимателям 215 млн манатов (около $160 млн) — они пойдут на зарплаты лицам, имеющим трудовой договор. Плюс к этому, на прямую финансовую поддержку бизнесу направлено 195 млн манатов, а на помощь социально уязвимым слоям населения — 200 млн. На оплату учебы студентов из малообеспеченных семей бюджет выделяет 40 млн. Официальные безработные в период карантина получат 190 манатов ($111). Государство, кроме того, обязалось покрыть часть кредитов, взятых предпринимателями, и оплатить значительную часть расходов населения на электроэнергию.

«Особое внимание уделено выживанию туристической отрасли: как минимум, в течение апреля и мая государство компенсирует зарплаты ее сотрудникам. В случае, если работнику платили меньше 712 манатов, государство покроет зарплату полностью, а если больше — в размере вышеуказанной суммы. Однако при условии, если та или иная компания исправно платила налоги и не сокращала рабочие места.

Также на фоне трудностей, связанных с пандемией коронавируса, власти в четырех регионах Азербайджана создали 700 новых рабочих мест в рамках строительства магистральных дорог транспортного коридора Север — Юг. По подсчетам Fitch, Азербайджан только на меры поддержки домашних хозяйств и бизнеса выделил 2,5 млрд манатов, то есть почти $1,5 млрд.

Траты эти пришлись совсем некстати — на фоне падения цен на нефть, в то время как углеводороды являются основной статьей азербайджанского экспорта и валютных поступлений. По расчетам Всемирного банка, в заданных условиях прогнозируемый на текущий год рост ВВП в размере 2,3% недостижим, и его величина составит 0,2%, однако вернется к прогнозируемым показателям текущего года в году будущем», – отмечает издание.

По мнению авторов материала, ситуация в Азербайджане — как текущая, так и перспективная — не грозит полным обвалом экономики. Страна дееспособна, в том числе, благодаря наличию валютных резервов (почти 100% от ВВП) и низкому уровню государственного долга (немногим более 18% ВВП). Это дает большие возможности для маневрирования.

«При неопределенности поведенческой модели COVID-19 бравурно-оптимистических сценариев развития ситуации быть не может. Если брать за основу так называемый «усредненный» вариант, государства региона скорее выкарабкаются, чем рухнут. Но на то, чтобы вернуться к «докоронным» временам, каждому из них понадобится разное время.

Пожалуй, быстрее остальных это удастся Азербайджану, причем он способен сделать это самостоятельно, без больших долгов донорским организациям. Вслед за ним «придет в себя» Грузия, и только потом — Армения. Ведь стартовые условия и готовность к встрече с новым вирусом и его последствиям у государств Южного Кавказа были далеко не одинаковые. К тому же способность к кризисному управлению у них тоже разная», – подытоживает издание.

Minval.az