Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI обвалилась на 23,36%, до $14,81 за баррель по состоянию на 10:20 по бакинскому времени. В таких условиях отдельные техасские компании начали продавать сырье по два доллара, пишет Bloomberg.

Цены на нефть снизились из-за опасений дальнейшего падения спроса на сырье. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала более чем на 20% на опасениях, что американские нефтехранилища скоро заполнятся в условиях пандемии коронавируса, сообщило агентство Reuters.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, а по итогам апреля спрос снизится на 29 млн баррелей в день.

Падение цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную крупнейшими нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10% от общего объема мировых поставок. Сделка ОПЕК+ стала самым крупным сокращением добычи нефти, но она начнет действовать с 1 мая, и ее влияние на рынок станет заметным через некоторое время.

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