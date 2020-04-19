Неутешительный прогноз по поводу разработки вакцины от коронавируса сделал ведущий специалист ВОЗ и профессор Лондонского имперского колледжа Дэвид Набарро.

Профессор заявил, что в обозримом будущем вакцина может не появиться вовсе, так как COVID-19 является крайне сложным типом вируса.

Набарро не исключил, что человечеству придется какое-то время жить с этим вирусом, соседствуя с ним как с постоянной угрозой.

«Это означает, что нужно будет изолировать людей с симптомами болезни и тех, кто с ними контактировал. Пожилых людей надо будет оберегать. Одновременно должны быть обеспечены возможности больниц по приему больных коронавирусом. Это станет новой нормой для всех нас», — цитирует профессора «Росбалт» со ссылкой на The Observer.

Напомним, число жертв нового коронавируса в мире превысило 160,7 тысяч. Заразились уже более 2,3 млн человек.

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