Президент РФ Владимир Путин любит не саму власть, а ее атрибуты. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил российский политолог Станислав Белковский.

«Путин любит не власть, а атрибуты власти, и ненавидит публичность. Человек власти обожает публичность. Ему ничего не стоит пойти в народ безо всякой охраны или в чумные бараки безо всякого защитного костюма, подобно Наполеону – не так ли? Мог ли Наполеон заболеть чумой? Конечно, мог. Остановило ли его это? Нет. Потому что любовь к власти была важнее. Путин любит атрибуты власти – эти кольца охраны, эти почести, обслуживающий персонал немеренного количества, безграничные возможности, которые дает лишенная демократического контроля российская власть», – цитирует политолога «Гордон».

По словам политолога, «это не любовь к власти как к таковой, не субстанция этой власти».

«Именно из страха перед публичностью Путин всегда исчезает в момент возникновения определенных трудноразрешимых кризисов, будь то катастрофа атомной подводной лодки «Курск» или захват заложников в «Норд-Осте» и Беслане, и всплывает на публичную поверхность, когда все уже решено в его пользу. А все кризисы разрешались в его пользу, иначе он не был бы сегодня президентом», – объяснил Белковский.

Он отметил, что нынешний кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, впервые стал для Путина более долгосрочным.

«Это кризис, причины которого, в отличие от предыдущих, неясны. Неясны и долгосрочные последствия. Поэтому Путин залип надолго. Вопрос: почему он сидит где-то в бункере?» – сказал Белковский.

Minval.az