На этой неделе, с 14 на 15 апреля, была 108-я годовщина крушения океанского лайнера «Титаник». Это трагическое событие унесло жизни более полутора тысяч человек и легло в основу одноимённого фильма Джеймса Кэмерона. Сегодня это киноленту знает практически каждый, однако не все знают, что у неё мог быть другой финал. Его даже отсняли, но в итоге решили не использовать.

В оригинальном финале фильма Роза Бьюкейтер (Глория Стюарт) в одиночестве выходит на корму корабля и бросает в воду «Сердце океана». Бриллиант погружается в пучину к обломкам «Титаника». В альтернативной концовке эта же сцена происходит в присутствии искателя сокровищ Брока Ловетта (Билл Пэкстон), его помощника и Лиззи Калверт (Сьюзи Эмис), внучки главной героини, пишет «Лайфхакер».

В рамках этого финала Броку удаётся не только посмотреть на драгоценность, но даже и подержать её в руках. Хотя в итоге он всё равно соглашается с тем, что «Сердце океана» должно покоиться на дне.

Это единственный альтернативный финал, снятый самим режиссёром.

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