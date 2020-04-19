Тегеран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые предложил стране президент США Дональд Трамп. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Иран начнет экспортировать ИВЛ в течение нескольких месяцев, Дональд Трамп, — отметил он. — Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других стран, и в особенности [в дела] моего народа», — цитирует ТАСС Зарифа.

Министр добавил, что «Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика».

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