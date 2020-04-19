Энди Уоркман, владелец автосалона в Кентукки, США, поделился своей историей с подписчиками в «Фейсбуке». Парень рассказал, что как-то раз вечером один из механиков подозвал его к машине с вопросом. Клиент пожаловался, что в районе двигателя раздаются странные звуки, и попросил проверить. Этим и занимался механик, но когда он открыл капот, то обнаружил ворох листьев и незваного гостя, пишет «Лайф» со ссылкой на Unilad.

Хозяин не знал, но в его машине устроил себе дом опоссум, который был вовсе не рад, что его базу рассекретили. Механика такой пассажир смутил, но Энди не растерялся. Одним из его хобби является охота, поэтому мужчина знал, как вести себя с раздражённым зверьком. Опоссумы не набрасываются, если не чуют опасности, поэтому Энди прихватил плотные резиновые перчатки и отконвоировал грызуна в кусты.

Энди пояснил, что в их местности всякая живность под капотом — вовсе не редкость. В прохладном климате зверьки стараются держаться поближе к тёплому двигателю, поэтому с такими внезапными пассажирами мужчине приходится разбираться регулярно.

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