Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине. Слова исполнителя передает РИА Новости.

По его словам, немцы тоже начали скупать туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. «Я, честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись», — выразил недоумение артист. Он напомнил, что обезопасить себя от заражения SARS-CoV-2 можно с помощью общих правил — соблюдения личной гигиены и сокращения контактов с посторонними людьми.

Исполнитель пояснил, что в Германии действуют правила, согласно которым выходить на улицу можно только семьями. Большинство жителей исполняют эти требования.

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