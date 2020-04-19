Государственный долг Соединенных Штатов и долги американских корпораций в 2020 году достигнут рекордных размеров из-за пандемии коронавируса, пишет The Washington Post.

Дефицит федерального бюджета вырастет до четырех триллионов долларов, чего не было с 1945 года. А крупные корпорации, такие как ExxonMobil и Walgreens, уже израсходовали кредитные линии, но по-прежнему нуждаются в средствах.

Предприниматели стоят перед выбором: или пропускать платежи по кредитам или увольнять сотрудников. Банки уже потребовали от граждан погасить студенческие кредиты и долги по кредитным картам.

«Нам стоит начать беспокоиться. Мы говорим о таком уровне долга, аналогов которому вообще не было в современной истории. Мы определенно приближаемся к точке невозврата», — рассказал профессор экономики Пристонского университета Атиф Миан.

В качестве мер поддержки экономики Федеральная резервная система уже понизила ключевую ставку до нуля и добавила в свой портфель два триллиона долларов — такую же сумму добавляли в течение четырех лет после Великой депрессии.

Minval.az