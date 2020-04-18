Вечером 18 апреля начался онлайн-концерт «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом, организованный благотворительной организацией Global Citizen и Всемирной организацией здравоохранения.

Концерт будет состоять из двух частей, первая завершится в 4:00 19 апреля по бакинскому времени, вторая начнется сразу после нее и продлится еще два часа.

В концерте принимают участие Леди Гага, Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, Тейлор Свифт, The Killers, Адам Ламберт, Билли Джо Армстронг (Green Day), Эдди Веддер (Pearl Jam) и десятки других исполнителей. Ведущие шоу — Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

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