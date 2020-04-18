940-метровый грузовой состав с продукцией турецких компаний отправлен по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с товарами для потребителей в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

Об этом сообщил в субботу агентству «Анадолу» министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По словам министра, грузовой поезд, состоящий из 82 вагонов, пересечет в субботу границу Турции и Грузии.

«Это самый длинный состав с момента открытия ж/д БТК. Продукция турецких компаний будет распределена между четырьмя странами в течение девяти дней», — сказал глава Минтранста.

Министр привлек внимание к резкому сокращению экспортных поставок в мире на фоне пандемии коронавируса нового типа (Covid-19).

«В последние месяцы мы минимизировали человеческий фактор на железных дорогах и сделали ставку на наращивание грузопотока. Часть экспортных грузов стала поставляться и по ж/д БТК, где перед погрузкой учитываются все санитарные требования», — отметил Караисмаилоглу.

По его словам, грузовой поезд уже отбыл из восточной провинции Карс в направлении границы Грузии. «Состав гружен продукцией предприятий многих секторов экономики. В числе прочих в дружественные страны отправлены средства гигиены и автозапчасти», — сказал глава Минтранса.

Официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялась 30 октября 2017 года с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

За короткие сроки БТК превратилось в экономически выгодное, безопасное и удобное звено грузопотока по оси Европа-Центральная Азия и Китай-Ближний Восток.

Minval.az