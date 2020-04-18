Главный врач Англии Крис Уитти назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе. Видео его выступления опубликовано на YouTube.

По словам эксперта, одним из факторов является преклонный возраст зараженных. Также в группе риска находятся пациенты с сопутствующими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые. Уитти подчеркнул, что примерно 90 процентов умерших от коронавирусной инфекции имели как минимум еще одно заболевание.

Специалист также отметил, что пол человека — еще один фактор риска во время эпидемии. Медик пояснил, что по неизвестным причинам мужчины намного чаще женщин заражаются новым вирусом.

Minval.az