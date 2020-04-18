Редкие тяжелые формы протекания коронавирусной инфекции у молодых людей могут объясняться генетической предрасположенностью пациентов, заявил иммунолог из Франции, профессор Жан-Лоран Казанова. Об этом, в пятницу, 17 апреля, сообщает Le Monde.

Специалист акцентировал внимание на том, что по не совсем понятным причинам у некоторых молодых людей и детей без хронических заболеваний COVID-19 протекает крайне тяжело и в некоторых случаях провоцирует смерть.

“Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус”, — отметил профессор.

Ученый считает, что у относительно молодых пациентов может иметься генетическая предрасположенность, никак не проявляющаяся до первого контакта с вирусом, однако позднее она может привести к попаданию человека в реанимацию.

“В момент контакта с инфекцией проявляется ваш фенотип, существующая в ваших генах уязвимость перед ней. Поэтому наша цель — выявить вариации генома, которые могут объяснить возникновение тяжелых форм”, — пояснил Казанова.

В настоящее время исследователи под руководством Казановы пытаются понять какие именно гены наиболее уязвимы перед коронавирусом.

Minval.az