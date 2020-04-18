Китай, а не США, лидирует по числу летальных исходов пациентов с коронавирусом COVID-19, заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас не самое большое количество смертей в мире. Самое большое количество случаев смерти в мире наверняка в Китае», — сказал Трамп брифинге по коронавирусу в Белом доме, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что власти китайского города Ухань в пятницу сообщили, что давали слишком низкие данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии. Именно из этого города начал распространяться коронавирус.

«И это только в Ухане. Они не говорят о том, что было за пределами Уханя», — добавил Трамп.

Трамп напомнил, что «проводится ряд расследований» в отношении происхождения уханьского вируса.

Президент США в очередной раз заявил, что в случае, если бы Китай ранее сообщил о вспышке коронавируса, «проблему можно было бы действительно легко решить»

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