Китайский Минздрав (точнее Комздрав) сообщил, что по уточненным в ходе обработки данных эпидемии бессимптомно болезнь протекала у 80% инфицированных коронавирусом. Ранее бессимптомные больные не включались в статистику, теперь они в нее попадают. И вот тут начинаются вопросы.

Об этом пишет известный блогер-аналитик Эль-Мюрид.

Официальные итоги эпидемии в Китае позволяют говорить о том, что эпидемией произошедшее назвать затруднительно: численность заболевших нигде даже не приблизилась к эпидемическому порогу. Даже в локальных местностях, даже в Ухане. Можно сказать, что это все произошло за счет масштабных действий китайских властей, сбивших эпидемию на взлете. Однако по всему миру начинают приходить данные о том, что уже порядка 10-15% случайным образом протестированных людей содержат антитела к этому вирусу, что означает лишь то, что эпидемия на самом деле была — но ее масштаб был настолько большим, что фактически никакие карантинные мероприятия никакого воздействия на нее не оказали, да и не могли оказать. Вирус уже захватил значительную часть человечества, которое даже не заметило, что в значительной мере уже переболело этой заразой.

А это означает совершенно другое толкование происходящего — при таких колоссальных значениях распространения вируса смертность от него предельно невелика. Даже если мы возьмем китайские официальные данные — 82 тысячи заболевших и 3 тысячи умерших (смертность 3,6%), но учтем тот факт, что теперь 82 тысячи заболевших — это всего лишь 20% от общей численности инфицированных, то получим общее количество пораженных вирусом в Китае в 410 тысяч человек. Но тогда смертность падает до 0,7% — это уровень обычного сезонного гриппа.

Получается, что глава ВОЗ в начале марта лгал: «…Смертность от нового коронавируса COVID-19 на 2,4 п.п. (в три раза) выше, чем смертность от сезонного гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус…» И возникает вопрос — для чего и в чьих интересах?

Вопросы к ВОЗ — дело обычное. Истории с птичьим и свиным гриппом закончились тем, что всплыли взятки чиновникам ВОЗ, лоббировавших интересы фармацевтических корпораций, поднявших на волне поднятой паники и ужаса продажи своих препаратов. Сюжет «Миссия невыполнима-2» в чистом виде — создаем эпидемию — продаем вакцину. В качестве промежуточного агента в этой цепочке — паника и ужас, за которую отвечает ВОЗ.

Совсем не зря Трамп на днях отключил ВОЗ от американского финансирования, так как вопросы к этой малоуважаемой организации возникли снова и сейчас. А заодно с ВОЗ всплыли фамилии Билла Гейтса и его структур, занимающимися формированием ресурса глобальной Биг Дата, способной охватить все минимально платежеспособное население планеты в одних руках. Руках Билла Гейтса, понятно.

Здесь нужно вспомнить, что свое начальное состояние Гейтс заработал тем, что заключил крайне выгодный для себя контракт с IBM, по которому его операционная система MS-DOS размещалась на всех компьютерах фирмы, и Гейтс просто получал свой скромный роялти. Никто не мог предположить, что персональные компьютеры, которым пророчили узенький и крайне незначительный сегмент рынка, вдруг «выстрелят», и вместе с объемом продаж выстрелит и Гейтс. IBM, вроде бы, попыталась выкупить у Гейтса права на операционную систему, но такой Клондайк было упускать просто нелепо.

Так что такое закон больших чисел, Гейтс узнал на собственном опыте еще добрых 35 лет тому назад. И теперь он играет в те же игры, но в других масштабах. Он пытается завладеть информацией обо всем человечестве. Чтобы потом, конечно, ею торговать.

Принцип тот же — вначале возникает эпидемия, затем с помощью ВОЗ она выходит на уровень планетарной катастрофы, после чего предлагается спасение — тотальная чипизация, делящая человечество на «чистую» часть, которая привита, вакцинирована и имеет в чипе соответствующую пометку, а потому имеет право на перемещения по всему миру. И «нечистую», которая отказалась по тем или иным причинам от идентификационных программ, но платит за это поражением в правах. И всё честно — раз ты не можешь доказать, что ты иммунен к заболеванию, ты опасен для окружающих. А потому — пожалуйте в карантинный барак. Захотите выйти — не вопрос. Укол вакцины и чип в руку. И добро пожаловать в светлый мир.

Собственно, вот и вся история. Ничего сложного. Масштаб великоват, но и Гейтс — человек непростой.

То, что «эпидемия» коронавируса — это какая-то странная туфта, говорится уже несколько месяцев. Но учитывая тот чудовищный профит, который может получить Гейтс и те, кто за ним стоит, после цифровизации всего человечества, даже та экономическая катастрофа, в которую попала планета, выглядит сущим пустяком на фоне будущих прибылей людей, владеющих информацией о каждом из нас.

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