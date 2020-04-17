Французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что новый коронавирус COVID-19 не имеет природного происхождения и был выработан в лаборатории.

«Мы пришли к выводу, что произошла манипуляция с этим вирусом «, — цитирует РИА Новости Монтанье. Он отмечает, что в COVID-19 был добавлены частицы ВИЧ.

«Он (вирус) не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов», — считает вирусолог. «С какой целью – неясно… Моя работа – представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», — предположил Монтанье. Вместе с тем, в интервью порталу Pourquoi docteur он заявил, что «этот вирус вышел из лаборатории Уханя».

Minval.az