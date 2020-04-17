Новостная повестка сейчас забита эпидемией и прочими кризисами, обильно свалившимися на нас, но кроме них есть и ушедшие в тень другие события. К примеру, три войны, которые ведет путинский режим за пределами страны. Об этом пишет известный блогер-аналитик Эль-Мюрид.

«В Ливии ситуация для прокремлевского ставленника Хафтара (он, как положено агенту ЦРУ, которые бывшими не бывают, как и чекисты, является ставленником сразу многих — и Кремля, и Саудовской Аравии, и Египта и много кого еще), в общем, дела у Хафтара идут не очень.

Турция, получив опыт массированного применения ударных беспилотников в Сирии, теперь с успехом использует его в Ливии. Боевики Хафрата ничего не могут противопоставить новой тактике своих противников и откатываются, сдавая территории. Западное побережье страны постепенно отходит в руки Триполи и его формального руководителя Сараджа», — пишет он.

Ситуация в ноябре 19

Текущая обстановка

По его словам, прямо сейчас турецкие беспилотники наносят удары по авиабазе Ватийя, где находится сын Муаммара Каддафи Сейф — его Хафтар пытается усадить в руководящее кресло в Триполи.

«Быть марионеткой у марионетки — дело малопочетное, но сын Каддафи — бледная тень своего отца, тут ничего не поделаешь. На авиабазе находятся и российские военные. Каковы потери среди россиян — сказать сложно, периодически приходят сообщения о бортах, которые приходят из Ливии с телами погибших, но по понятной причине, в СМИ об этом никто не скажет. Называется число погибших только в этом году, превышающее сто человек, но конечно, это все неправда.

Текущий результат ливийской войны, впрочем, даже в таком раскладе выглядит неплохо для Саудовской Аравии и России — ливийская нефть практически ушла с рынка ввиду сугубо политических причин. Безусловно, есть некоторые чисто контрабандные объемы, уходящие с ливийских терминалов, но они погоду не делают», – отмечает аналитик.

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