Американский актер Джонни Депп создал страницу в Instagram. До этого он долгое время отказывался появляться в соцсетях.

«Всем привет. Снимаю для вас кое-что интересное», — написал Депп в первом посту, который уже получил больше миллиона лайков.

Затем он выложил видео, на котором объяснил, почему решил появиться в Сети.

«Это мой первый опыт в мире социальных сетей. Я никогда не делал ничего подобного раньше, и, думаю, что до сих пор не чувствовал зачем. Сейчас настало время начать диалог, поскольку угроза этого невидимого врага уже привела к трагедии и нанесла огромный ущерб жизни людей», — рассказывает актер в ролике.

Джонни Депп призвал своих подписчиков «заботиться друг о друге» на протяжении всей пандемии, а также всем, кто находится на самоизоляции, заняться творчеством.

За несколько часов на аккаунт голливудской звезды подписалось более 1,7 миллионов пользователей.

View this post on Instagram Hello everyone… filming something for you now… gimme a minute A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp) on Apr 16, 2020 at 7:12am PDT

View this post on Instagram Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp) on Apr 16, 2020 at 11:05am PDT

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