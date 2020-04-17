Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели, сообщает БЕЛТА. Он сказал, что детям надо постепенно начинать учиться.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — сказал президент.

«Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс», — считает Лукашенко.

В Беларуси, по его словам, справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — сказал он.

При этом, обращаясь к губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову, он отметил, что «по заразе, знаю, лучше других областей выглядите».

«Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот Covid превратился в политику. Я этого ожидал», — отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, сейчас очень часто высказываются нарекания, что в республике не борются с коронавирусом так, как все.

«В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены… Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», — констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, в стране начали производить тесты для выявления коронавируса, которые оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными. Кроме того, президент напомнил о необходимости поддержки экономики и сельского хозяйства.

«Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность? Потому что кругом всё остановилось», — заявил белорусский лидер.

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