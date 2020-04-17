18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 14-19 тепла, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az