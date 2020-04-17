В результате очередной успешной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, предотвращен ввоз на территорию Азербайджана наркотических средств и психотропных веществ контрабандным путем.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления на магистральной дороге Бахрамтепе-Билясувар на территории Имишлинского района задержан житель Шамкирского района ранее судимый Енибар Исмаилов и гражданин Исламской Республики Иран Али Шахрияри.

В ходе обыска у них было обнаружено и изъято 94 килограмма 673 грамма героина, 646,401 грамма опиума, 950 граммов гашишной смолы, 10 килограммов 100 граммов марихуаны, 7 килограммов 153 грамма психотропного вещества метамфетамина. Также у гражданина Ирана были обнаружены и изъяты пистолет с надписью Sur-2608, 10 патронов, прибор дальнего наблюдения.

Во время операции из незаконного оборота было изъято 13 кг 523 г наркотических средств и психотропных веществ.

Отметим, что на «черном рынке» выявленные наркотических средств и психотропных веществ стоят 10 млн манатов.

Во время расследования было установлено, что эти лица по поручению гражданина Ирана, чья личность пока не установлена следствием, контрабандным путем перевезли наркотические средства в большом количестве в Азербайджан через реку Араз. После того, как Али Шахрияри и Енибар Исмаилов должны были спрятать наркотики в Имишли в месте, указанном гражданином Ирана, они должны были вернуться обратно.

По факту по соответствующим статьям Уголовного Кодекса АР возбуждено уголовное дело.

Али Шахрияри и Енибар Исмаилов задержаны и переданы следствию. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Minval.az