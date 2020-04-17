Компания «SOCAR Gas Georgia» понизила тарифы на природный газ для хлебопекарен в Грузии. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она отметила, что одна из крупнейших газораспределительных компаний в Грузии «SOCAR Gas Georgia», продемонстрировав социальную ответственность, снизила тариф на природный газ для хлебопекарен в Грузии на 10 тетри за 1 кубометр (0,054 манатов). Так, упомянутые организации в апреле и в мае за 1 кубометр использованного природного газа вместо 0,86 лари (0,46 манатов) будут платить 0,76 лари (0,41 манатов), передает АПА.

Натия Турнава отметила, что это решение даст возможность хлебопекарням в Грузии сохранить цены на хлеб и это решение очень важно для населения. Министр поблагодарила за это решение правление компании.

Minval.az