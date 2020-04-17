США предоставляют Палестинской администрации 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщило агентство МААН.

«Посол США в Израиле Дэвид Фридман объявил в четверг, что его страна предоставит палестинцам специальный грант в размере 5 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом», — сообщило агентство.

«Грант США будет предоставлен больницам и бедным семьям», — цитирует агентство заявление Фридмана.

Палестина отказалась от контактов с США после обнародования президентом Дональдом Трампом «сделки века» по урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающей аннексию Израилем части палестинских территорий. Отношения Рамаллы и Вашингтона последовательно ухудшались после прекращения США финансовой помощи палестинцам и переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.

Minval.az