В Гренландии правительство заявило о победе над коронавирусом.

Как сообщается, с 4 апреля в Гренландии не было обнаружено новых случаев заражения. Все 11 человек, которые ранее заболели Covid-19, были признаны здоровыми. Более 900 человек прошли тестирование на Covid-19 в Гренландии с тех пор, как 16 марта был обнаружен первый случай заражения.

Премьер-министр Ким Кильсен объявил о планах постепенно открыть столицу Гренландии Нуук при условии, что новые случаи заражения не появятся. На данный момент, это первая страна, которая смогла побороть коронавирус без летальных исходов.

Minval.az