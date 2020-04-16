Азербайджан дает старт масштабной «перезагрузке» своих отношений с ИРИ, где «знаковой точкой» стал телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова с замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчы и послом Джавадом Джахангирзаде. Халаф Халафов в ходе переговоров упомянул видеозапись, которую накануне активно распространяли в соцсетях: грузовики с иранскими номерами перевозят топливо, сырье и продовольствие на оккупированные территории Азербайджана.Замглавы МИД АР отметил, что это видео вызвало и серьезную обеспокоенность правительства Азербайджана, и глубокое недовольство общественности, подчеркнул, что такие действия служат поддержке страны-оккупанта — Армении, а затем, упомянув о появившемся накануне опровержении посольства ИРИ в Азербайджане, выразил уверенность, что власти ИРИ проведут расследование и внесут ясность в вопрос.

Строго говоря, сотрудничество Ирана и Армении — уже ни для кого не новость и не сенсация. Как и то, что с армянской стороны линии фронта на эту самую помощь делали и делают серьезную ставку. В Баку это сотрудничество вызывало и вызывает вполне понятное возмущение. Более того, с точки зрения закона, международного права, да и просто таких понятий, как порядочность, есть огромная разница, идет ли речь об Армении как государстве или оккупационном режиме, созданном той же Арменией в Ханкенди. Наконец, просочилась видеозапись на показательном фоне. Еще в начале марта, когда Иран одним из первых в регионе столкнулся с коронавирусной эпидемией, Азербайджан оказал ИРИ финансовую помощь, направив соседней стране для борьбы с коронавирусом 5 миллионов долларов — в то время, когда США блокировали помощь ИРИ на уровне международных организаций. И если иранское «спасибо» оказалось таким «оригинальным»…

Впрочем, вряд ли в Баку руководствуются эмоциями — они в дипломатии, как известно, не лучший советчик. Произошло другое: изменился баланс сил на азербайджано-иранском треке. Азербайджан за последние годы заметно «нарастил» политическое влияние и авторитет. И теперь наши дипломаты в разговоре с иранскими собеседниками уже могут позволить себе ставить вопрос ребром. Халафов, в переводе с дипломатического, направил Тегерану несколько не самых приятных тегеранским ушам «месседжей». В Баку не стали «затирать вопрос» со скандальной видеозаписью, а подняли тему на уровень переговоров заместителей министров иностранных дел двух стран — это уже само по себе серьезный сигнал. О том, что вопрос с иранскими грузовиками упоминался в ходе телефонной беседы, сообщили не «информированные источники», а пресс-служба МИДа, что тоже вполне читаемый «месседж». Более того, тот факт, что Халафов упомянул в ходе переговоров опровержение посольства ИРИ, но после этого потребовал от Ирана внести ясность — открытое послание, что, назовем вещи своими именами, иранская «отписка» Азербайджан не убедила и не удовлетворила. От Тегерана в Баку ждут не официальных версий в стиле «это происки врагов», а конкретных действий.

Все это — не просто нешуточный «дипломатический наждак» для Тегерана, где еще недавно даже в страшном сне не могли себе представить, что представители Азербайджана будут беседовать с ними таким тоном. Куда важнее другое. Азербайджанские дипломаты по сути дела ставят вопрос ребром: если Тегеран, находящийся в жесткой международной изоляции, желает сохранить с Азербайджаном добрососедские отношения, то ИРИ следует свернуть свое возмутительное «сотрудничество» с армянскими оккупантами. И, приоткроем закулисье, если в Азербайджане озвучивают это на переговорах, значит, баланс сил позволяет делать такте заявления. Словом, тегеранская дипломатия попала под собственный «грузовик».

Но самое главное, под этот грузовик угодила Армения, где на сотрудничество с ИРИ делали и делают серьезную ставку. И где теперь с понятным «перепугом» наблюдают за дипломатическим давлением на Тегеран и с ужасом осознают: позиции сторон в регионе таковы, что Ирану, если там хотят сохранить лицо и отношения с Баку, придется идти на уступки и сворачивать сотрудничество на армянском треке. Что для Армении если и не «кирдык», то нечто близкое по смыслу. И самое главное, в отличие от Баку и Тегерана, у Армении нет даже теоретического шанса повлиять на ситуацию.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az