Врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

“Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло”, — уточнила она.

Профессор также отметила, что у больных с тяжелым течением COVID-2019 наблюдается много неврологических симптомов.

“Например, у людей пожилых с тяжелым течением бывает симптом спутанности сознания и дезориентация. Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. <…> Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове”, — отметила Баранова.

Биолог пояснила, что как долго будут сохраняться последствия болезни, пока не ясно.

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