Международная группа исследователей провела эксперимент, в котором продемонстрировала, как частички кашля, в которых содержится коронавирус, быстро распространяются в помещении.

Для этого ученые создали специальную «камеру кашля», пишет Medical Xpress.

«Первые итоги эксперимента показывают, что два метра — это недостаточная дистанция в период пандемии», — резюмировали специалисты.

Они установили, что воздушный поток с вирусами может двигаться со скоростью 200 мм в секунду. Человек, который находится в 2,5 метрах от кашляющего, не сможет уберечься от заражения.

Выяснилось, что 10 процентов мелких капель от кашля остаются подвешенными в воздухе даже через четыре секунды после кашля. Поэтому медики советуют обязательно прикрывать рот во время чиханья или кашля.

«Даже два или три метра не снижают риск заразиться на 100 процентов, поэтому в период пандемии настоятельно рекомендуем не посещать общественные места без особой необходимости», — резюмировали эксперты.



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