Британский художник Бэнкси создал новую работу о самоизоляции во время коронавируса. Фото арт-объекта он выложил в своём инстаграме.

— Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома, — подписал публикацию художник.

Работа представляет собой ванную комнату, разгромленную нарисованными мышами, — образ, который фигурирует в большинстве работ Бэнкси.

— Её сделает счастливее то, что теперь ваш туалет стоит пять миллионов фунтов, — пошутил в комментариях владелец странички британского ведущего-куклы Hacker T. Dog.

В настоящее время в Британии, где живёт художник, действует режим карантина.

Minval.az