Мексика не будет сокращать добычу нефти в рамках второго этапа выполнения сделки ОПЕК+, который продлится с июля по декабрь текущего года. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства, передает интернет-сайт finanz.ru.

«Следующим был второй этап этого соглашения, с июля по декабрь 2020 года, когда страны сказали, что сократят [добычу] уже не на 23%, а на 18%. Мы, Мексика, сказали: «Мы не можем этого сделать, мы восстанавливаем добычу на 100 тыс. баррелей в сутки и остаемся на расчетном уровне в 1,753 млн баррелей в сутки», — сказала она.

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