Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило сегодня, что экономика страны с марта находится в рецессии.

«Немецкая экономика с марта находится в рецессии. Это продлится, предположительно, до середины года», — приводит РИА «Новости» выдержки из документа министра по оценке ситуации в экономике.

Напомним, еще 8 апреля эксперты ведущих немецких исследовательских центров предрекли Германии предрекли «тяжелую рецессию» и резкий рост госдолга. По их оценкам, экономика страны в апреле—июне нынешнего года может сократиться на 9,8%, и это, по их словам, будет сильнейшее квартальное падение со времени начала подсчета этого показателя в 1970 году. «Пандемия коронавируса вызовет тяжелую рецессию в Германии», — предупредили эксперты в своем докладе.

Более того, они допускают, что дефицит бюджета Германии может достигнуть рекордного уровня в 159 млрд евро в связи с мерами по снижению последствий пандемии, а государственный долг вырасти до 70% по отношению к ВВП (в сравнении с 61,9% по итогам 2018 года).

При этом ранее сегодня агентство Bloomberg посчитало, что Германия оказалась готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, лучше остальных благодаря многолетней политике экономии и фискальной дисциплины.

Правительство страны долгое время придерживалось четкой стратегии сохранения фискального равновесия и избегало дефицита бюджета. Средства, привлекаемые за счет выпуска госдолга, использовались для дополнительных инвестиций, а не шли на финансирование текущих необходимых расходов. Госдолг Германии является одним из самых низких в еврозоне и колеблется около уровня в 60% ВВП.

Такая политика получила название «черного ноля» (с отсылками к нулевому дефициту бюджета). Она часто подвергалась критике со стороны международных финансовых организаций (таких, как Международный валютный фонд), которые указывали, что власти увлекаются чрезмерной экономией и упускают возможность развивать экономику и стимулировать инвестиции за счет больших трат.

Добавим, что накануне Международный валютный фонд (МВФ) представил апрельский доклад, в котором спрогнозировал экономика еврозоны из-за коронавируса упадет в 2020 году на 7,5%.

Minval.az