Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, заразившийся коронавирусом, рассказал, как по дням протекала его болезнь.

Штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса. В понедельник число жертв в штате превысило 10 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек, пишет РИА Новости.

По словам Каплана, он мог заразиться от кого-то из своих пациентов.

«В первый день, 16 марта утром я почувствовал боль в животе, дискомфорт. Я не был уверен в причине. Думал, может, съел что-то не то. Боль ощущалась, но не очень беспокоила. На всякий случай решил проверить температуру. Весь день температура была около 37-37,5 градусов», — рассказал врач.

К 23.30, по его словам, у него появился озноб, температура поднялась до 39,5.

«В течение трех дней я боролся с лихорадкой. Каждые шесть часов действие Tylenol (жаропонижающее – ред.) прекращалось, и температура опять поднималась до 39-39,5. На третий день температура стала спадать – теперь ее значения были в пределах 38-38,5», — поделился врач.

В то же время на третий день Каплан почувствовал сильную боль в спине. «Как будто кто-то ударил меня бейсбольной битой. Я ходил по квартире, опираясь на стены и хватаясь за мебель, чтобы не упасть», — отметил он.

«На четвертый день температура снизилась до 38. Я прекратил принимать Tylenol, потому что счел, что это уже не нужно. Боль в спине ослабла. В этот день я потерял всякое обоняние. Я не чувствовал никакого запаха и потерял почти полностью вкус. Я бы не отличил луковицу от яблока или чеснока. Я не чувствовал ничего», — рассказал Каплан.

На пятый день, по его словам, температура спала до 37-37,3 градусов, а боль в спине, сменилась болью спереди на том же уровне – примерно в районе диафрагмы. Как указал врач, было ощущение, как будто ударили в живот, перехватывало дыхание.

«На всякий случай, так как у меня не было больше температуры, и я знал, что иммунная система полностью истощена, я начал принимать Azythromycin – антибиотик. Он не помог бы против вируса. Я начал его принимать, чтобы не поймать вторичную инфекцию, так как мой иммунитет ослаб», — отметил Каплан.

По его воспоминаниям, с пятого по седьмой дни боль ощущалась наплывами. «На седьмой день я был очень истощен от попыток нормально дышать в течение последних трех дней. У меня уже были затруднения в дыхании. В определенный момент я заметил, что пока шел от кухни в комнату, я потерял сознание на долю секунды и оказался в сантиметре от стены», — поделился врач.

«Когда это случилось, я достал пульсоксиметр, который был у меня дома. И увидел, что уровень кислорода был в районе 88-89% — это крайне мало. Пульс был 100, что очень много для меня, потому что мой пульс в спокойном состоянии обычно чуть ниже 60 — я занимался споротом. Я не мог вдохнуть. Видел, что мне становится хуже и вызвал скорую», — вспомнил Каплан.

По его словам, ему надели кислородную маску, взяли анализы, а также сделали снимок легких. По воспоминаниям врача, снимок показал, «что есть участки с инфильтратом с обеих сторон легких, что обычно бывает при пневмонии».

«Я провел ночь в отделении неотложной помощи. На восьмой день они проверили, как я дышу комнатным воздухом. Уровень был примерно 95-96%. И меня выписали, сказав, что я в безопасности», — сказал Каплан. Дома он старался не перегружать себя и отдыхать.

«На девятый день мне стало намного лучше. Вернулись обоняние и вкус. На десятый день у меня пропали все симптомы. С 11-го по 13-й дни сил становилось все больше. На 14-й день я вышел на работу», — заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались.

Minval.az