Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.

Как передает РИА Новости, об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое явление — местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь», — пояснил Комаровский.

По его словам, в этой слизи содержатся особые вещества — секреторные иммуноглобулины, которые могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедриться в организм. «Это и есть местный иммунитет», — отметил врач.

По словам телеведущего, на местный иммунитет влияют различные важные факторы. Так, в жидкой слизи иммуноглобулины активны, однако если слизистые оболочки пересыхают, то местный иммунитет практически отключается.

Вместе с тем существуют индивидуальные особенности местного иммунитета: у кого-то он более выражен, у кого-то – менее, подчеркнул Комаровский. «Это не отрицает того факта, что всем надо быть осторожными. Но главное, что вы должны понимать: если вы часто болеете ОРВИ, то одна из ваших самых главных проблем — это проблема местного иммунитета», — заключил врач.

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