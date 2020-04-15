Ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета в возрасте 99 лет, проживающий в Бразилии, смог излечиться от коронавируса.

Мужчина стал самым пожилым жителем страны, у которого выявили заболевание, сообщает РБК.

Изначально ветеран проходил лечение на дому, однако 6 апреля из-за непрекращающегося кашля его доставили в больницу с подтвержденным диагнозом. Во вторник, 14 апреля, мужчина был выписан из медучреждения.

В ближайшее время пациенту предстоит сдать контрольный тест на наличие коронавируса. Однако, по словам медиков, мужчина полностью излечился. По их словам, пациент был помещен в отделение интенсивной терапии из-за опасений возникновения осложнений и преклонного возраста. В итоге врачи не стали пациента подключать к аппарату ИВЛ, так как он мог дышать самостоятельно.

Эрнандо Армелиндо Пивета — бывший служащий Бразильского экспедиционного корпуса. В годы Второй мировой войны он участвовал в боях на Средиземноморском театре.

Minval.az