На карте бизнес-издания Visual Capitalist представлены мировые запасы нефти по странам по состоянию на 2019 год. Цифры означают запасы сырой нефти в миллиардах баррелей (Gbbl — гигабаррель).

Размер государств изменен в зависимости от того, насколько она богата «черным золотом», отмечает «Вокруг света».

Именно поэтому Венесуэла и Саудовская Аравия, к примеру, занимают значительно большую площадь, чем США, Канада или Россия.

Также на схему не попали страны, запасы нефти в которых эксперты и экономисты оценивают менее чем в 100 млн баррелей.

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