В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер. Как пишет «Лента.ру», о своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.

По словам женщины, она не осознавала в полной мере, что участвует в этом рискованном эксперименте. Сначала участницу попросили ознакомиться с рисками, которые могут повлечь клинические испытания. Сам препарат с номером мРНК-1273, по словам Халлер, был похож на прививку от гриппа. Она отметила, что у нее не возникло никакой боли или раздражения от инъекции. «Мне очень важно было стать полезной», — подчеркнула женщина.

Американка также описала то, что происходило с ней после вакцинации. «В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было хорошо», — рассказала она.

Из соображений безопасности женщину оставили на карантине. Через некоторое время ей повторно введут вакцину, как и остальным 44 испытуемым, участвующим в научном эксперименте. За ними будут наблюдать врачи до весны следующего года.

Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. После положительных результатов ученые решили ввести лекарство человеку.

Minval.az