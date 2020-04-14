Стоимость барреля Brent на торгах вечером 14 апреля опустилась ниже 30 долларов.

Как отмечает «Медуза» со ссылкой на Bloomberg, нефть дешевеет на опасениях инвесторов, что восстановления экономической активности в Китае на фоне локдауна в странах Запада будет недостаточно для поддержания спроса на рынке, несмотря на недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цена Brent, в конце марта опускавшаяся до уровня около 25 долларов за баррель, резко подскочила в начале апреля на фоне слухов о возобновлении сделки ОПЕК+ и с тех пор стабильно держалась на уровне 31-33 доллара за баррель.

Соглашение об ограничении ОПЕК+ было официально подписано 12 апреля, его участники согласились снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в день. Дополнительно на 3,7 миллиона добычу сократят США, Бразилия и Канада.

Minval.az