Золото рекордно подорожало в ходе торгов на чикагской бирже CME, свидетельствуют данные площадки. На пике котировки достигали 1785 долларов за унцию, пишет Лента.ру.

На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на унцию золота с поставкой в июне равнялась 1771,3 доллара, что является наивысшим показателем с 2012 года. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,5 процента.

Фьючерсы с поставкой в мае стоят 1761 доллар (рост на 0,6 процента), с поставкой в апреле — 1757,4 доллара (рост на 0,7 процента).

Рост цен на золото происходит на фоне заявлений экономистов и аналитиков о возможном крупнейшем за последние десятилетия падении экономики отдельных стран и всего мира в целом. Золото традиционно рассматривается в качестве одного из наиболее стабильных и безопасных активов.

Также инвесторы могут опасаться многочисленных программ поддержки национальных экономик от правительств и центральных банков. Большинство из них предполагает масштабную эмиссию с целью предоставления средств наименее защищенным слоям населения и предприятия. Такие вливания чреваты инфляцией.

Minval.az