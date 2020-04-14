За прошедшие сутки сотрудниками полиции выявлены и оштрафованы в административном порядке еще 50 человек, отправившие СМС на короткий номер 8103 для получения разрешения о якобы для участия на похоронах родственника.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают мероприятия по установлению лиц, которые, отправив на короткий номер 8103 «Системы получения и мониторинга разрешений в период действия особых карантинных правил» ложное текстовое сообщение о необходимости присутствия на похоронах близкого родственника, нарушают требования противоэпидемического режима.

За прошедшие сутки в различных районах Баку и республики были установлены 50 лиц, воспользовавшиеся таким методом получения разрешения. В отношении нарушителей приняты меры по ст. 211 Кодекса административных проступков Азербайджанской Республики и каждый из них оштрафован на 100 манатов.

«В очередной раз доводим до сведения граждан, что все обращения на номер 8103 внимательно рассматриваются и проверяются. Поэтому граждане не должны злоупотреблять данной услугой. В противном случае такое поведение будет считаться нарушением карантинного режима и в отношении нарушителей применяться суровая мера наказания», — говорится в сообщении МВД.

Minval.az