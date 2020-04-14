Ученые Чикагского университета разработали новый препарат для иммунотерапии рака.

Иммунотерапия является инновационным способом борьбы с раком, в котором белые клетки крови, в частности, Т-лимфоциты, активизируясь, способствуют уничтожению раковых клеток. Белок интерлейкин-12 (IL-12) является фактором роста и дифференциации Т-лимфоцитов и имеет огромный потенциал в терапии раковых заболеваний. Несмотря на сильную противоопухолевую активность, IL-12 не применяется на людях вследствие своей повышенной токсичности.

С помощью генной инженерии ученые модифицировали этот белок для целенаправленной доставки иммунопрепарата непосредственно в область опухоли. Эта технология позволила повысить противораковую активность IL-12 и уменьшить побочные эффекты иммунотерапии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, одном из самых престижных журналов в области биомедицины и биоинженерии.

Ученый, разработавший методику и осуществивший большую часть экспериментов, а также первый соавтор публикации — наш соотечественник Аслан Мансуров. В настоящее время Аслан является докторантом факультета молекулярной инженерии Чикагского университета, пишет портал 1news.

Джефри Хаббелл, под чьим руководством Аслан проходит обучение, считается одним из ведущих специалистов в области биоматериалов и биоинженерии в мире. Он является действительным членом Национальной академии медицинских наук США (National Academy of Medicine) и Национальной инженерной академии США (National academy of Engineering).

Отметим, что Аслан Мансуров в 2013 году с золотой медалью окончил общеобразовательную гимназию «Кавказ» в Баку. В 2017-м он получил степень бакалавра химической инженерии в Университете Миннесоты (University of Minnesota) c отличием. В настоящее время Аслан получает степень доктора философии по биомолекулярной инженерии в Институте молекулярной инженерии им.Притзкера Чикагского университета (Pritzker School of Molecular Engineering).

Следует отметить, что в предыдущих испытаниях иммунопрепарат в силу своей токсичности вводился непосредственно в область опухоли, что создавало массу проблем и неудобств пациентам и было чревато последующими осложнениями. В представленной методике ученые сумели модифицировать IL-12 таким образом, чтобы он вводился внутривенно и при этом с высокой степенью эффективности проникал внутрь опухоли. Так как действие этого белка сосредоточено в области раковой опухоли, здоровые органы не повреждаются, и тем самым минимизируются побочные эффекты терапии.

В течение года ученые тестировали данный препарат на мышах с различными видами рака (рак молочной железы, рак кожи (меланома), рак легкого) и доказали, что большая часть мышей полностью выздоровела. Важно отметить, что такие традиционные методы борьбы с раком, как химия- и лучевая терапия, на идентичных мышах не дали положительных результатов, что доказывает превосходство нового препарата над стандартными методами лечения.

Научная группа анонсировала свои планы в ближайшем будущем приступить к клиническим испытаниям данного препарата, то есть, к тестированию на пациентах.

Minval.az