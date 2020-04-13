В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний.

Эта тема обсуждалась сегодня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БЕЛТА. Президент отметил, что ежесуточно анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране. Исходя из имеющейся информации и представленных графиков, отмечаются определенные положительные тенденции.

«Это абсолютно показательные графики, они о многом говорят. Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году.

Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — резюмировал Александр Лукашенко.

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