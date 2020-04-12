Мексика будет участвовать в новой сделке ОПЕК+ и благодарит остальные страны за поддержку, оказанную при заключении этого соглашения. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье в своем Twitter министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале.

«Мексика выражает благодарность за поддержку стран секретариата ОПЕК на состоявшейся сегодня встрече, — написала министр. — Единогласное соглашение 23 стран-участниц позволит сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей [в сутки] с мая».

Ранее стало известно, что Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на сокращение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Латиноамериканская страна снизит производство только на 100 тыс. б/с.

Minval.az