Российский сенатор Алексей Пушков считает, что превосходство США над другими странами уходит в прошлое.

Ранее South China Morning Post сообщало, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции реформированием мирового порядка займутся три державы: Россия, США и Китай. Автор статьи назвал эти страны самыми сильными в экономическом, военном и стратегическом плане.

Пушков согласился с автором публикации в том, что РФ, США и КНР станут «треугольником», который будет играть решающую роль. Однако в таком случае, Штатам придется отказаться от претензий на мировую гегемонию.

«Но пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое», — цитирует «Газета.ру» Пушкова.

Minval.az