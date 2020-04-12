Сегодняшняя экстренная встреча стран ОПЕК+ должна поставить точку в вопросе спора с Мексикой, которая не соглашается взять на себя сокращение добычи нефти в объеме 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) из общей квоты в 10 млн б/с. Об этом сказал ТАСС один из делегатов.

«Это должно сегодня решиться. Как-нибудь», — сказал он. Собеседник агентства также добавил, что «встреча не должна быть такой долгой, как в прошлый раз».

Видеоконферения началась с более чем часовым опозданием.

Предыдущая виртуальная встреча ОПЕК+, состоявшаяся 9 апреля, завершилась только принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 млн б/с. Заключить сделку помешала позиция Мексики, которая соглашалась сокращать только на 100 тыс. б/с из 400 тыс. б/с. Не удалось уговорить эту страну и на прошедшей на следующий день встрече по энергетике G20.

Ситуацию осложняет тот факт, что позицию Мехико поддерживает американский президент Дональд Трамп, который пообещал, что Соединенные Штаты произведут сокращение за соседнюю страну, не прояснив до конца эту схему.

Minval.az