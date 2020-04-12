Компания John Anderson Hire, поставляющая передвижные туалеты, объявила о банкротстве после того, как в Великобритании из-за пандемии коронавируса отменились крупные спортивные и общественные мероприятия, сообщила The Telegraph.

John Anderson Hire с 2018 года является поставщиком королевского двора. Компания предоставляет мобильные туалеты для фестивалей и спортивных мероприятий, включая королевские скачки в Аскоте, регби на стадионе «Туикенем» и автогонки в Брэндс-Хэтч.

Недавно она обеспечивала туалетами финал танцевального шоу «Strictly Come Dancing».

Однако сейчас вся светская жизнь в Британии остановилась из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19.

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