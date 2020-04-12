Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выложил музыкальное видео о своей жизни в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса нового типа. Запись опубликована на его странице в Twitter.

Видео разделено пополам: на одной половине экрана показано, как японский певец Гэн Хосино в самоизоляции исполняет песню Uchi de odorou («Потанцуем дома»), на другой – сам премьер-министр.

На видеозаписи Абэ запечатлен со своей собакой, а также за чтением книги и просмотром телевизора. Премьер-министр подчеркнул, что соблюдение самоизоляции помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и спасти жизни. Он поблагодарил граждан страны за сотрудничество с властями и выразил надежду на скорое возвращение к обычной жизни.

Minval.az