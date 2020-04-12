Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выложил музыкальное видео о своей жизни в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса нового типа. Запись опубликована на его странице в Twitter.
Видео разделено пополам: на одной половине экрана показано, как японский певец Гэн Хосино в самоизоляции исполняет песню Uchi de odorou («Потанцуем дома»), на другой – сам премьер-министр.
На видеозаписи Абэ запечатлен со своей собакой, а также за чтением книги и просмотром телевизора. Премьер-министр подчеркнул, что соблюдение самоизоляции помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и спасти жизни. Он поблагодарил граждан страны за сотрудничество с властями и выразил надежду на скорое возвращение к обычной жизни.
友達と会えない。飲み会もできない。
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL
— 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 12, 2020