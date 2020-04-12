Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то до переломного момента еще минимум две недели.

«Если вы хотите, чтобы я дал прогноз, когда наступит точка перелома пандемии в мире, то для меня это сделать значительно сложнее, чем по ситуации в Китае. Почему? Потому что в других странах очень много непредвиденных факторов. Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — заявил Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в отличие от того, что было во время пандемии 1918 года, сейчас меры правительства играют очень важную роль, если принимаемы меры жесткие, то эпидемия пойдет на спад.

«Например, север Италии, наиболее сильный пострадавший регион, но там есть очень маленькие города, где очень жесткие меры, люди соблюдают дистанцию, люди носят маски, там практически нет заражений, такая большая разница внутри одной страны. Потому сейчас очень сложно прогнозировать», — добавил эксперт.

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